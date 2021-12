Salerno, Avella: "Rafforzare i settori della manutenzione e del verde pubblico" "Settori che registrano una situazione di criticità e sono in affanno nel garantire gli interventi"

"Con una raccomandazione inviata al Sindaco di Salerno, ho sollecitato una riflessione in merito alla pianta organica dell'ente Comune e, nello specifico, al settore manutenzione pubblica. Un numero non trascurabile di pensionamenti anticipati, per effetto della riforma "Quota cento" ha causato una ripercussione inevitabile sui servizi ordinari e sui presidi nelle frazioni e nei quartieri", sono le parole del consigliere comunale e membro della commissione finanze - patrimonio e personale, Rino Avella che, in occasione del piano di integrazione del personale, inerente il periodo del triennio 2021 - 2023, ha esortato il primo cittadino "affinché i settori della manutenzione e del verde pubblico abbiano priorità e siano potenziati con nuovi inserimenti e nuove figure specializzate".



"Questi settori registrano, attualmente, una situazione di criticità e sono in affanno nel garantire gli ordinari interventi nei dovuti tempi. Spesso, nel recente passato, si è ricorso all'uso dell'esternalizzazione, che ha avuto un suo senso, all'epoca dei fatti.



Ora, però, credo sia maturo il tempo per una pianificazione che consenta al Comune di riprendersi l'ordinaria amministrazione e sia in prima battuta a interfacciarsi nei quartieri e con la cittadinanza.

Credo sia necessario rinsaldare un "patto" fra la macchina comunale e i cittadini, attraverso un rapporto sempre più "umano" e diretto tra prestatori e fruitori dei servizi.



Sono convinto che il rafforzamento della pianta organica, in particolar modo nei settori della manutenzione e del verde pubblico, che costituiscono di fatto il primo presidio dell'ente Comune, sia determinante per il raggiungimento di standard di qualità e di vivibilità da parte della città di Salerno", si legge nella nota inviata dal consigliere.