Salerno, i consiglieri: "Subito i lavori per la piscina Vitale" Riunione della commissione consiliare presso la struttura sul Lungomare Tafuri

Dopo i problemi registrati nelle scorse settimane, la commissione consiliare allo sport e alle politiche giovanili ha scelto di riunirsi presso la piscina "Simone Vitale". Consiglieri in trasferta presso l'impianto comunale, che necessita di alcuni interventi di sistemazione e ammodernamento per essere pienamente fruibile.

Il presidente Rino Avella - insieme ai rappresentanti di maggioranza e opposizione - ha voluto sincerarsi di persona dello stato dell'arte. Sopralluogo congiunto per portare avanti i lavori necessari, dall'installazione della nuova caldaia alla sistemazione degli split.

«Siamo qui per dare un segno tangibile di attenzione e risolvere nel più breve tempo possibile le criticità», ha sottolineato Avella. Dall'opposizione, però, il consigliere Catello Lambiase non ha mancato di sottolineare i ritardi del Comune sul fronte delle strutture sportive: «Salerno è l'unica città europea a non avere un palazzetto», l'affondo dell'esponente di minoranza.