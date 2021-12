Casi Covid in aumento, Capodanno "blindato" a Cava, Nocera Inferiore e Siano Le ordinanze dei sindaci. Nuovi positivi in diversi comuni del Salernitano

Capodanno blindato a Nocera Inferiore, Siano e Cava de’ Tirreni. I sindaci hanno firmato delle nuove ordinanza con ulteriori misure restrittive per oggi 31 dicembre.

A Nocera Inferiore il sindaco Manlio Torquato impone una sorta di “coprifuoco” alle attività commerciali. In particolare, si legge nel provvedimento, si ordina: la chiusura degli esercizi commerciali di genere: bar, pub, pizzerie, rosticcerie e di somministrazione similari, dalle ore 17 alle 5 del giorno successivo. Potranno rimanere invece aperti i ristoranti che secondo le modalità consentite ospiteranno clienti per la cena del 31. In sostanza, si confermano le restrizioni già imposte per la vigilia di Natale.

E’ stata inoltre imposto il divieto per tutti gli esercizi commerciali ed artigianali di "emissioni sonore”, stop quindi all’intrattenimento musicale. No al commercio ambulante alimentare (pizze, fritti, zeppolerie, street food e similari), chiusi i distributori automatici di bevande H24 dalle ore 12 alle ore 7 del giorno successivo e stop alla vendita di bevande alcoliche per gli esercizi commerciali di generi alimentari (quali salumerie, supermercati e similari dalle ore 12 alle ore 7 del giorno successivo.

Anche Cava si “blinda”. Il sindaco Vincenzo Sevalli ha firmato una nuova ordinanza con sui dispone per la giornata di oggi venerdì 31 dicembre la chiusura degli esercizi commerciali di genere: bar, pub, pizzerie, rosticcerie e di somministrazione similari, dalle ore 18 alle 5 del giorno successivo, al fine di ulteriormente

scongiurare gli assembramenti consueti. Disposta inoltre la chiusura dei distributori automatici di bevande H24 dalle ore 12 alle ore 7 del giorno successivo. “Il provvedimento si è reso necessario al fine di scongiurare l'aggravamento dell'attuale situazione epidemiologica, attesa l'incidenza e gli elevati indici di contagio al covid 19 riscontrati in città”, sottolinea il primo cittadino.

Restrizioni anche a Siano. Sono 31 i nuovi positivi al Covid in città per un totale di 141 cittadini attualmente infetti. Visto l'aumento dei casi, il sindaco ha richiesto alla Prefettura di Salerno ed alle Forze dell'Ordine maggiori attività di controllo per la giornata di oggi fino al 2 gennaio nelle ore di maggiore affollamento dei bar e locali. Nel pomeriggio di ieri, inoltre, il primo cittadino ha firmato un’ordinanza con cui dispone la chiusura delle piazze e ville comunali, il divieto di assembramento negli spazi antistanti i locali e il divieto di intrattenimento musicale negli spazi antistanti alle attività, fino al prossimo 2 gennaio.

Intanto, i contagi aumentano in tutta la provincia di Salerno. Il comune di Mercato San Severino tocca quota 163 casi attivi. L’Asl ha comunicato la positività di altri 21 cittadini e 6 guariti. Mentre sono 12 i nuovi positivi a Fisciano. Ad Agropoli, invece si registrano 26 nuovi casi di positività al Covid-19. Al contempo si segnalano anche 3 guarigioni. Il totale dei positivi attuali è quindi di 246, di questi sei non sono residenti ad Agropoli. Non si segnalano casi gravi, soltanto due i pazienti ricoverati. Gran parte dei nuovi positivi appartengono allo stesso nucleo familiare. Inoltre, nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 332 vaccini, di cui 317 dosi booster. A Capaccio Paestum, invece, si segnalano altri 22 positivi che portano il totale delle persone infette a 159. Boom di contagi a Vietri sul Mare: sono 42 i nuovi casi comunicati per un totale di 150 casi attivi in città.