Capodanno, no a botti e fuochi d'artificio: scatta il divieto assoluto a Salerno Anche il sindaco Napoli sceglie la linea dura: l'ordinanza resterà in vigore fino al 7 gennaio

Lotta ai botti di Capodanno. Scatta il divieto assoluto, da oggi 31 dicembre e gino al 7 gennaio 2022, su tutto il territorio comunale di Salerno, in luoghi sia pubblici che privati, di accensione, lancio e sparo di fuochi di artificio, mortaretti, petardi, bombette e articoli pirotecnici similari, fatto salvo gli utilizzi autorizzati ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

Questo il contenuto della nuova ordinanza firmata dal sindaco Vincenzo Napoli che sceglie la "linea dura" per un Capodanno sicuro e a tutela degli animali. Nei giorni scorsi, in diversi comuni della provincia, analoghi provvedimenti sono stati adottati dai primi cittadini. Numerosi gli appelli da parte di associazioni e non solo ad evitare l'accensione dei botti in quanto ritenuti pericolosi per l'uomo, nocivi per la natura e altamente pericolosi per gli animali.

"Limitatamente agli articoli pirotecnici di libero commercio, è consentito l'uso unicamente in zone isolate e comunque a debita distanza da persone e animali, fermo restante il divieto all'interno ed in prossimità di scuole, ospedali, uffici pubblici, luoghi di pubblico e in tutte le vie e/o piazze", si legge nel provvedimento.

Per i trasgressori previste multe fino a 500 euro.

In particolare, la decisione del primo cittadino è stata adottata "Ai fini di tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, l'integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, degenti presso gli ospedali, nonché il benessere degli animali" e che "l'attività abituale di accensione fuochi pirotecnici e petardi per festeggiare l'arrivo del nuovo anno e l'Epifania, unitamente al rumore provocato dalle relative deflagrazioni, ove esercitata in modo incontrollato e senza precauzioni, può essere causa di pericoli e danni a persone, animali, cose e all'ambiente".