Capodanno: gli auguri del sindaco di Salerno “Sarà un 2022 di nuove ed entusiasmanti prospettive e speranze”

Ancora un anno segnato dal Covid, occhi puntati, ora al 2022.



Un anno difficile e segnato dalle restrizioni che si chiude con un nuovo aumento di contagi. Ma la città di Salerno "ha retto bene" come dichiara il sindaco Vincenzo Napoli che ha voluto rivolgere ai suoi concittadini un messaggio di auguri.

Nel bilancio finale non è mancato il rinnovato appello alla vaccinazione. "Siamo arrivati a delle percentuali di vaccinazioni altissimi. E questa è la migliore risposta che potevamo dare. Continuiamo a vaccinarci tutti per fare in modo che il 2022 inizi sotto una luce diversa".

"Cari Concittadini, Vi auguro dal profondo del cuore un anno sereno da trascorrere con le vostre famiglie. È stato un anno difficile ma sono convinto che ce la faremo a superare questo momento così duro per tutti. Sarà un 2022 di nuove ed entusiasmanti prospettive e speranze se continueremo a rispettare le regole per arginare il Covid, indossando le mascherine, non assembrandoci e vaccinandoci tutti. Solo così torneremo alla normalità e alla serena e spensierata convivialità che tanto ci mancano. Buon anno a tutti", le parole del primo cittadino.