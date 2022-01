Petardo inesploso provoca un rogo nel furgone di Salerno Pulita Intervengono i vigili del fuoco

Super lavoro questa notte per gli operatori di Salerno Pulita che si sono recati nei diversi quartieri della città per raccogliere la spazzatura e i botti esplosi in strada. Dai rioni periferici alla spiaggia di Santa Teresa, numerosi e impegnativi gli interventi che hanno permesso ai cittadini di risvegliarsi in una città in ordine e sicura. Proprio durante la rimozione di quello che restava di alcuni botti ha preso fuoco un furgoncino di Salerno Pulita, a causare le fiamme un petardo esploso tardivamente. Fortunatamente i lavoratori non sono rimasti feriti. Sono dovuti intervenire però i vigili del fuoco di Salerno per spegnere il piccolo rogo.