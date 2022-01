Covid, dramma in Cilento: morta una mamma 54enne La donna, affetta da altre patologie, non si era ancora vaccinata

Non si era ancora sottoposta al vaccino anti Covid 19 la 54enne di Pisciotta morta in queste ore. Da circa un mese era risultata positiva al virus insieme ad altri familiari. In un primo momento le sue condizioni erano parse non preoccupanti, ed era rimasta a casa.

Poi le sue condizioni si sono aggravate fino a rendere necessario il ricovero all'ospedale di Agropoli, dove purtroppo si è spenta. La donna, moglie e mamma di due ragazzi, era affetta da altre patologie. Le sue condizioni sono precipitate drasticamente fino al decesso. Affranta un'intera comunità. Cordoglio da parte del sindaco Ettore Liguori che ha detto: "Abbiamo perso una nostra concittadina buona ed amorevole. Ci uniamo al dolore della famiglia".