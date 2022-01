"Falsi positivi" dallo screening scolastico, si torna in aula a Montecorice Dall'attività di monitoraggio erano emersi 23 casi

Si torna tra i banchi in presenza, da lunedì, a Montecorice. I tamponi molecolari, eseguiti sui casi dubbi emersi durante lo screening riservato alla popolazione scolastica, hanno dato esito negativo.

Dallo screening, infatti, erano stati accertati 23, tra positivi e casi dubbi. Da qui, il necessario approfondimento con i tamponi molecolari e la conferma della negatività. Un sospiro di sollievo per le famiglie coinvolte.

“Il quadro complessivo risulta quindi essere della totale assenza di casi di positività per cui le attività didattiche in presenza possono regolarmente riprendere lunedì 17 gennaio. Si raccomanda a tutte le famiglie, in questo particolare momento che ci vede tutti in prima linea contro questo nemico invisibile, di tenere sempre molto alta l'attenzione nella scrupolosa osservanza delle misure di contenimento” è stato il commento a Palazzo di Città.