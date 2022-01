Aeroporto di Salerno, i sindacati promuovono il patto per la legalità Filt e Fillea Cgil: adesso è il momento di progettare il futuro dello scalo

"Salutiamo con favore il protocollo che è stato sottoscritto in Prefettura tra la Gesac, gestore dello scalo salernitano, ed i vertici delle forze dell’ordine. Riteniamo dispositivo indispensabile per evitare tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di potenziamento dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi". I sindacati di Salerno plaudono al provvedimento per la legalità sottoscritto ieri mattina nel salone azzurro del palazzo del Governo.

In una nota, Filt e Fillea si dicono certi che "con tale strumento promuoverà la qualità del lavoro coniugando il principio della legalità con la tutela e la sicurezza dei diritti dei lavoratori. Adesso è il momento di progettare il futuro segnando così definitivamente la strada maestra verso la definitiva realizzazione prevista per il 2024. Lo scalo, una volta ultimato, sarà un'opera fondamentale per la crescita economica ed occupazionale del territorio".