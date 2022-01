Covid-19, grande successo per l'Open Day a Perdifumo Sono state somministrate circa 500 dosi

Grande successo, ieri pomeriggio, a Perdifumo per l'Open Day organizzato per la somministrazione del vaccino anti Covid-19. Tante dosi di richiamo, per molti è stata la terza. Tra i partecipanti anche bambini al di sotto della fascia d'età dei 12 anni, ovviamente accompagnati dai genitori.



"L'Amministrazione comunale di Perdifumo ringrazia le centinaia di persone, che con forte senso civico hanno partecipato a questa importante iniziativa, il personale volontario della Croce Rossa, le forze dell'ordine, la protezione civile gruppo Lucano di Perdifumo e tutto il personale ASL.È con il loro supporto che si è potuto gestire e organizzarla. Un ringraziamento particolare a Raffaele Meola per la grande disponibilità dimostrata" è stato il commento a Palazzo di Città.