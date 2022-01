Il Covid si prende nuove vite: tre vittime nel Salernitano Aumentano i contagi in provincia: 97 nuovi casi ad Eboli, 52 ad Agropoli, 61 a San Valentino Torio

Il Covid miete nuove vittime in provincia di Salerno. Dolore a Mercato San Severino per la morte di una donna, residente nella frazione Piazza del Galdo. Si tratta della 35esima vittima della città. "Giungano alla famiglia le più sentite e partecipate condoglianze da parte di tutta la nostra comunità", il cordoglio del sindaco Antonio Somma. Nel comune si registrano nuovi 11 casi positivi e 15 guarigioni, sono 426 i casi attivi.

Due decessi anche anche nel Vallo di Diano. Di ieri, la morte di un uomo di 85 anni con patologie pregresse a Sala Consilina. Anche a Sassano ha perso la vita un’anziana di 88 anni risultata positiva al Covid che, però, era affetta da altre gravi patologie pregresse.

Intanto aumentano i casi in provincia. Ad Agropoli, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 52 nuovi positivi al Covid-19: di questi 28 riscontrati tramite tampone molecolare e 24 con test antigenico. Al contempo si segnalano anche 23 guarigioni.

Il numero complessivo dei positivi attuali è quindi di 678 (tre nuovi casi sono relativi a persone non residenti ad Agropoli). I positivi riscontrati nelle ultime 24 ore sono registrati come “asintomatici”; per uno non risultano disponibili le informazioni in piattaforma. Prosegue anche la campagna vaccinale nelle scorse 24 ore sono stati somministrati 600 vaccini, di cui 561 dosi booster.

A San Valentino Torio altri 61 nuovi casi positivi al Covid, 25 i cittadini guariti. Il comune conta 427 casi attivi. Boom di positivi anche ad Eboli. Dall'ultimo aggiornamento fornito dal comune il numero complessivo dei positivi sale a 1169, la maggior parte dei quali risulta asintomatica. Sono 97 i nuovi contagi, di cui 35 da tampone molecolare e 62 da tampone antigenico. Si contano anche 46 guarigioni. A San Marzaon sul Sarno si contano 50 nuovi positivi, per un totale di 350 cittadini infetti.