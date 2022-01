Salerno, vaccini a scuola: hub al liceo De Sanctis Circa 200 le inoculazioni, la dirigente: "Facciamo rete per superare questo momento difficile"

Circa 200 le partecipazioni alla giornata vaccinale che si è tenuta oggi al liceo classico e scientifico F. De Sanctis di Salerno. L' Asl cittadina aveva preannunciato le iniziative negli istituti del capoluogo per accelerare sulla campagna vaccinale destinata alla popolazione scolastica tra i 12 ed i 18 anni. Le operazioni si sono svolte proprio negli istituti. Dopo il Liceo Severi oggi è stata la volta del De Sanctis i vaccini sono stati inoculati nell'Auditorium, in sinergia con l’Asl e la Croce Rossa.

In base alle disponibilità delle dosi, si è proceduto a vaccinare anche i genitori. Soddisfatta la dirigente scolastica Cinzia Guida: “Credo che questa risposta sia il senso di tutto quello che stiamo facendo, noi viviamo la pandemia giorno per giorno ed è diventato impegnativo, difficile e complesso, quindi dare una mano al territorio, essere disponibili in maniera concreta, penso che sia molto importante.

Noi vogliamo proprio ci sia una rete affinché questo momento così drammatico posa essere veramente affrontato con tutte le armi possibili”ha concluso la dirigente.