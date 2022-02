Alta Velocità, la scelta è per il Vallo di Diano La stazione sarà ubicata tra Padula e Buonabitacolo, ma continua la protesta del Comitato Cilento

L'Alta Velocità sembra prendere ormai la strada del Vallo di Diano. Stando agli ultimi carteggi di Rfi, infatti, la fermata sarà ubicata nel Vallo di Diano, nei pressi di Padula/Buonabitacolo, non lontano dallo svincolo autostradale. “Non possiamo che essere soddisfatti di questa nuova tappa raggiunta, ma non ci fermeremo nel seguire il progetto fino alla sua realizzazione contrastando qualsiasi azione da tempo diretta ad indebolire la tenuta del progetto” dice il consigliere regionale Corrado Matera, originario proprio del Vallo di Diano.

Ma la battaglia non è finita qui. Il Comitato di Lotta per l'Alta Velocità nel Cilento ha, infatti, organizzato un dibattito pubblico che si terrà sabato mattina (5 febbraio) alle 10 presso l'Auditorium comunale di Sapri. "Il nostro territorio non può essere escluso e danneggiato da scelte politiche e aziendali unilaterali" dicono i promotori.

L’obiettivo è quello di chiedere il passaggio del nuovo tracciato dell’Alta Velocità/Alta Capacità a Sapri attraverso la cosiddetta “Alternativa 2″ (Battipaglia – Vallo di Diano – Golfo di Policastro – Maratea-Calabria).