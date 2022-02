Cilento, sindaci delle Aree Interne a confronto L'incontro si terrà oggi pomeriggio alle 16.30 presso l'Aula consiliare di Roccadaspide

Sindaci delle aree interne del Cilento a confronto. L'incontro si terrà oggi pomeriggio, a Roccadaspide, presso l’Aula consiliare del Comune, a partire dalle 16.30. A convocare tale conferenza è stato il presidente dell’Associazione per lo Sviluppo delle Valli del Cilento Interno, nonché vicesindaco di Roccadaspide, Girolamo Auricchio.

Tre i punti all’ordine del giorno: le elezioni dei componenti del Comitato di Coordinamento; l’ Accordo del Programma Quadro per il Cilento Interno con i relativi adempimenti e tutte le altre argomentazioni che i sindaci vorranno discutere. All’incontro interverranno, in videoconferenza, i dirigenti dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata della Regione Campania per dare delle importanti comunicazioni inerenti l’APQ Cilento Interno – misura 4.1 – Artigiani Innovatori.

Sono stati convocati i sindaci di: Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Roscigno, Sant’Angelo a Fasanella, Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Sacco, Valle dell’Angelo, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi, Moio della Civitella, Novi Velia, Orria Cilento, Perito, Salento, Vallo della Lucania, Cannalonga e Stio.