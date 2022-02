Rifiuti stoccati in Tunisia, siglata l'intesa: i containers a Persano L'annuncio della Regione: gli scarti dal porto di Salerno saranno trasferiti nell'area militare

E' stata raggiunta l'intesa istituzionale sul rimpatrio dei rifiuti stoccati illegalmente in Tunisia. La Regione Campania, nella giunta convocata oggi, ha approvato lo schema di accordo con la Provincia di Salerno e l'Ente d'ambito territoriale.

"L’accordo prevede che i containers saranno prelevati dal porto di Salerno e trasportati nell’area militare di Persano, ove saranno stoccati per un periodo strettamente necessario alle operazioni di analisi, in vista del loro trasferimento presso impianti di trattamento finale fuori regione", hanno fatto sapere da Palazzo Santa Lucia. Attualmente i rifiuti sono depositati nel porto di Sousse in Tunisia.

"Non sono previsti altri siti di stoccaggio e di analisi, oltre quello di Persano", ha aggiunto la Regione. Scongiurate dunque le ipotesi di dislocarli a Battipaglia: ipotesi, questa, che aveva già fatto registrare la levata di scudi del sindaco e della comunità della Piana del Sele.

"L’accordo - conclude la nota regionale - fa seguito alle intese intercorse con le autorità tunisine, oltre che agli approfondimenti tecnici con le autorità militari che hanno fornito piena e fattiva collaborazione".