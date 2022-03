Torna l'incubo Covid a Sanza: sono 60 i positivi, tra cui molti bambini Promosso uno screening in modalità “drive trough” nella giornata di sabato 19 marzo

Torna l'incubo Covid a Sanza. La comunità è alle prese con una nuova ondata di contagi. Dall'amministrazione, infatti, hanno fatto sapere che sono circa 60 le persone, tra cui molti bambini, che si sono contagiati nelle ultime due settimane.

L’amministrazione guidata dal sindaco Vittorio Esposito, di concerto con la dottoressa Rosa D'Alvano responsabile dell'Unità Operativa di “Prevenzione Collettiva” dell'Asl Salerno ha promosso uno screening in modalità “drive trough” da effettuarsi in piazza Aviere Ciorciari nella giornata di Sabato 19 marzo 2022, dalle ore 11.

"Tutti i cittadini ancora positivi al Covid, compreso gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado (in questo caso accompagnati da un genitore) potranno effettuare in modalità drive, lo screening di controllo al Covid 19. L’amministrazione comunale ha predisposto questo necessario momento di indagine sulla condizione della popolazione al fine di garantire sicurezza e serenità alle famiglie, e per avere un quadro di dettaglio delle attuali positività", fanno sapere dal comune.