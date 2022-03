Covid: contagi in aumento a Roccapiemonte, l'appello del sindaco Pagano «Il virus non è stato ancora debellato, continuiamo a tenere atteggiamenti idonei»

Aumentano i contagi nel comune di Roccapiemonte ed il sindaco Carmine Pagano invita tutti a rispettare le regole per evitare nuove ondate. Dai dati estrapolati dalla piattaforma Soresa/Sinfonia emerge, infatti, che sono 190 i cittadini di Roccapiemonte attualmente positivi al Covid-19. Dal 10 marzo scorso ad oggi sono guariti dal virus 60 persone, mentre nello stesso periodo ne sono risultate contagiate 72. È la prima volta, da un mese a questa parte, che il trend si è nuovamente invertito, con più soggetti positivi al Covid rispetto ai guariti. Per quanto riguarda le vaccinazioni, si è sottoposto alla prima dose il 91% dei cittadini, l’81% alla seconda e il 66% alla terza dose. «Dobbiamo continuare a fare grande attenzione. Lo sto dicendo da tempo. Il virus non è stato ancora debellato, nonostante i risvolti sembrano portarci verso un lento ritorno alla normalità. Proseguiamo a tenere atteggiamenti idonei, con l’utilizzo di mascherina di protezione e seguendo le buone regole di prevenzione», ha detto il sindaco Pagano.