Salerno, ritornano i turisti: città "blindata" per una Pasqua sicura "Intensificati i controlli in tutte le fasce orarie, servizi a piedi nel centro storico"

Mentre in città tiene banco la polemica per l'assenza del trasporto pubblico locale nel giorno di Pasqua, Salerno si sta gradualmente "ripopolando". Nonostante i numeri pre-pandemia siano ancora lontani, le presenze registrate durante le festività pasquali fanno ben sperare anche in vista della stagione estiva. Una rinascita turistica che ha fatto scattare controlli straordinari del territorio da parte delle forze dell'ordine che stanno pattugliando la città già da ieri sera. "Di concerto con la Prefettura e con le altre forze di polizia abbiamo intensificato la proiezione esterna in questi giorni in tutte le fasce orarie", ha spiegato il capitano Antonio Corvino, comandante della Compagnia dei carabinieri di Salerno che si è insediato da pochi giorni in città. "Questo piano è necessario per consentire sia ai cittadini che ai turisti di poter godere di queste bellezze in assoluta sicurezza". Controlli a tappeto che hanno riguardato soprattutto le aree maggiormente frequentate da visitatori e cittadini: "Stiamo concentrando i vari servizi esterni sia nel centro storico con controlli a piedi che sul lungomare con le nostre pattuglie".