Primo maggio e prove generali d’estate: boom di presenze a Salerno Pienone sul lungomare e sulle spiagge: il turismo respira |FOTO

Primo maggio e prove generali d’estate. In tantissimi, da questa mattina, hanno affollato le spiagge di Salerno per qualche ora di sole, concedendosi anche un tuffo a mare. Presi d’assalto gli arenili della zona orientale che, dopo il ripascimento, sono diventati uno dei luoghi preferiti di salernitani e non solo. Un anticipo della bella stagione, complice il bel tempo e la bella giornata. Un primo maggio all’insegna della socialità e della ripartenza. Boom di presenze in città.

Tantissimi i turisti, sia stranieri e italiani, che hanno scelto Salerno nel weekend. Una boccata d’ossigeno per i tanti operatori del settore turistico che possono tornare a lavorare con i ritmi pre pandemia. Il ritorno dell' "accoglienza" e la conferma del trend positivo che Salerno e la Divina hanno iniziato a registrare dalle vacanze pasquali e per il ponte del 25 aprile.

Pieni i parcheggi in centro, ottime presenze nei ristoranti e agriturismi, lungomare letteralmente gremito di gente.

Tante le attrazioni in città: dal concerto in programma in piazza Amendola, che torna dopo due anni di “musica a distanza”, alla Fiera del Crocifisso Ritrovato che sta animando i vicoli e le strade del cuore del centro storico cittadino. L'offerta culturale sarà, infatti “un punto cardine per il rafforzamento e internazionalizzazione dell'offerta turistica”, come aveva sottolineato l’assessore alle attività produttive e al turismo del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara. Ricco il calendario di eventi anche per i prossimi mesi. Si respira un po' di normalità.

Intanto, si festeggia anche nella Valle dell'Irno: "Baronissi per il lavoro, per la pace, per la solidarietà. Tanti i cittadini, tante famiglie e tanti bimbi. Con noi anche le famiglie e i bambini ucraini. - ha detto il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante - Nel pomeriggio alcune riflessioni sul lavoro e i concerti di alcuni gruppi musicali. Dalla città di Baronissi viva il lavoro, viva la pace, viva il primo maggio”.