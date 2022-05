Spiagge e fondali puliti: volontari e cittadini di Salerno ripuliscono l'arenile L'iniziativa di Legambiente. Buonomo: "Bisogna valorizzare la risorsa del mare"

Un lavoro di squadra per “prendersi cura” di un bene comune. In tantissimi, questa mattina, hanno preso parte dell’iniziativa “Spiagge e fondali puliti” a Salerno, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e la pulizia dei rifiuti abbandonati lungo le coste. Un’iniziativa importante che si pone l’obiettivo di sensibilizzare ad avere maggior rispetto verso una ricchezza della città. L’operazione di bonifica ha riguardato la spiaggia del Lungomare Marconi all'altezza del Bar Marconi, già pulita precedentemente in occasione di un “cantiere di cura”, promosso dal circolo di Legambiente Salerno Orizzonti che, nei giorni scorsi, ha lanciato “il richiamo alle armi”. L’evento di questa mattina ha coinvolto anche diversi bambini.

Decine di buste piene di plastica, cicche di sigarette, bottiglie e rifiuti di ogni genere: questo il ricco bottino che ha sottolineato, ancora una volta, quanto l’educazione al rispetto del mare sia qualcosa su cui investire.

Un progetto condiviso e sostenuto anche dalla Centrale del latte di Salerno, che da anni oramai affianca Legambiente Campania in tutte le sue iniziative.

“Le nostre azioni di pulizia hanno un valore simbolico, quasi didattico, per richiamare l’attenzione sulla necessità di gestire bene una risorsa importante come le nostre spiagge, così da rendere possibile la loro fruizione per tutto l’anno, magari”, ha detto Michele Buonomo, del direttivo di Legambiente Campania.

“Ripulire il nostro litorale è un dovere per noi, per un’azienda che è ormai un’istituzione per tutta la provincia - ha dichiarato Diego De Martino, responsabile marketing “Centrale del latte” di Salerno - Il nostro è un piccolo contributo ma speriamo funga da esempio per tutti, in particolare per le nuove generazioni: per far capire loro che c’è bisogno di mettersi in prima linea per costruire il proprio futuro”.

Un’iniziativa che mira anche ad accendere i riflettori sul grande potenziale che la risorsa mare può avere per la città di Salerno: “Bisogna valorizzare la risorsa ed educare all’uso corretto del mare. Il mare bagna Salerno, e a volte sembra non ne siamo consapevoli. Lo testimoniano i tanti turisti che la preferiscono ogni anno. Il nostro mare è tra due coste eccezionali: la costiera Amalfitana ed il Cilento, ed è una zona centrale che potrebbe dare un grande contributo dal punto di vista dell’accoglienza turistica, durante il periodo estivo e non solo”, le parole di Buonomo.