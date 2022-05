Capitaneria di Porto Salerno, cambio al vertice Il comando affidato al capitano di vascello Attilio Maria Daconto

Si è svolto oggi il cambio della guardia al vertice del Compartimento Marittimo di Salerno, ad assumere il testimone del comando della Guardia Costiera è il Capitano di Vascello (CP) Attilio Maria Daconto. Il Comandante Daconto nella sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi tra i quali, da ultimo, l’incarico di Comandante in seconda della Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica.

Tra gli incarichi di prestigio, precedentemente svolti dall’Ufficiale, ricordiamo quello di Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto tra il 2003 ed il 2005, Comandante del Compartimento Marittimo di Gallipoli tra il 2014 ed il 2016 ed Ufficiale Superiore addetto al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e Capo della Segreteria Operativa della “Unità di analisi dell’andamento del trasporto”, struttura posta alle dirette dipendente del Ministero.

Tra i riconoscimenti tributati al CV (CP) Attilio Maria Daconto vi sono la nomina a Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la Croce d’Oro per anzianità di servizio militare, la Croce Commemorativa per le Operazioni di Soccorso Umanitario Internazionale svolte in Albania e la Medaglia di benemerenza per l’emergenza “Sisma Umbria – Marche 1997”.