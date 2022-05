Mare e ambiente, il comandante Daconto: "Pronto a lavorare per il territorio" Cambio al vertice della capitaneria di Porto di Salerno: "Ottimo impatto con la città"

E’ positiva la prima impressione che il nuovo Comandante del compartimento marittimo di Salerno, il capitano di vascello Attilio Maria Daconto, ha avuto del capoluogo salernitano. “Una cittadina bella e accogliente, che ricorda anche la città da cui provengono, Bari”, ha dichiarato.

Le sue prime ore nel capoluogo sono state dedicate ad incontri istituzionali con prefetto e sindaco, passando anche dalla benedizione del vescovo Bellandi. Ambiente, mare e controlli: è ancora presto per parlare dei programmi, ma sono già chiare quelle che saranno le priorità.

“Mi sono appena insediato e devo dire che, peraltro, chi mi ha preceduto è stato attento a tutte le esigenze: sia del mondo marittimo in generale, che di tutti coloro che, a vario titolo, hanno a che fare con il mare”, ha spiegato. Fondamentale sarà l’attenzione dedicata al lavoro di salvaguardia della sicurezza in mare, ma anche ad interventi di tutela dell’ambiente. “Uno dei compiti istituzionali che il Corpo ha è quello di tutela e salvaguardia dell’ecosistema marino. Quindi, inevitabilmente, aldilà della sensibilità ambientale che ognuno di noi deve avere, noi abbiamo anche un compito da rispettare”, ha sottolineato Daconto.

Turismo e commercio, aspetti fondamentali che indicano ricchezze e difficoltà di un territorio importante. “Per chi fa il mio mestiere, comandare un porto che ha questa dinamicità e questo traffico, sia commerciale che di passeggeri e merci non può che essere soddisfacente, e saremo pronti a risolvere le eventuali criticità che emergeranno”, ha aggiunto sullo scalo salernitano il capitano di vascello che si dice pronto ad aumentare i controlli anche in vista della prossima estate. “Così come avviene in tutta Italia, intensificheremo le verifiche su tutta la costa salernitana che è un territorio ad altissima valenza turistica, con visitatori che arrivano da tutto il mondo. Più uomini in mare, la nostra presenza sarà, se possibile, ancora maggiore rispetto a quella che già garantiamo”, conclude Daconto.

