Manca l'acqua per tre giorni, chiusi alcuni plessi scolastici a Salerno "Si coglie l’occasione per fare appello alla sensibilità di tutti i cittadini contenendo i consumi"

Disagi in vista per i cittadini di Salerno. L’ASIS, gestore dell’acquedotto del Basso Sele, ha comunicato che, al fine di effettuare lavori di manutenzione sulla condotta adduttrice nel comune di Campagna, sarà necessario sospendere la fornitura idrica ai serbatoi di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. dalle ore 5:00 di lunedì 23 maggio, alle ore 6 di mercoledì 25 maggio.

In virtù della sospensione idrica in programma, il sindaco Vincenzo Napoli ha quindi firmato una nuova ordinanza che dispone: la chiusura dei plessi Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria Fuorni – Istituto Tecnico B. Focaccia nei giorni 23 e 24 maggio 2022 e la sospensione delle attività didattiche programmate in orario pomeridiano a partire dalle ore 14 dei giorni 23 e 24 maggio 2022, con relativa sospensione del Servizio di Refezione Scolastica, laddove previsto, presso le Istituzioni Scolastiche indicate:

Scuola Comunale dell’Infanzia Pio XII, Scuola Comunale dell’Infanzia T. Basso, Scuola dell’Infanzia/Primaria M. Mari, Scuola Infanzia/Primaria C.A. Alemagna, Scuola Primaria Mons. Pirone, Scuola Infanzia/Primaria M. Luciani, Scuola Infanzia Collodi, Scuola Secondaria I grado T. Alto, Scuola Infanzia/Primaria A. Gatto, Scuola Secondaria I grado Posidonia, Scuola Infanzia/Primaria S. Eustachio, Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria Alfano I, Istituto di Istruzione Superiore Giovanni XXIII, Liceo Ginnasio F. De Sanctis, Liceo delle Scienze Umane Alfano I, Liceo Scientifico F. Severi, Istituto di Istruzione Superiore Galilei Di Palo.

Saranno sospese le attività pomeridiane nei giorni 23 e 24 maggio anche per gli Asili Nido Buonocore e D’Allora.

Sistemi Salerno si è attivata per limitare i disagi all’utenza "ed effettuerà manovre tecniche sulla rete idrica cittadina, possibili grazie alle interconnessioni realizzate nel corso degli ultimi anni". Qui di seguito i quartieri le cui utenze avranno erogazione idrica dalle ore 6.30 alle ore 15 nei giorni 23-24 maggio:



SANT’EUSTACHIO – QUARTIERE ITALIA – QUARTIERE EUROPA – PICARIELLI - SANTA MARGHERITA – PASTENA - TORRIONE – FELLINE – CASARSE - VIALE DELLE GINESTRE



L’elenco delle strade interessate di cui ai quartieri sopra indicati è consultabile sul sito www.salernosistemi.it



STRADE PRIVE DI EROGAZIONE IDRICA PER L’INTERA DURATA DEI LAVORI NEI GIORNI 23, 24 E 25 MAGGIO 2022 (per un totale di circa 40 utenze)

- VIA MONTICELLI (parte alta)

- VIA ZOCCOLI (parte alta)

- Via S. NICOLA DEL PUMBOLO (parte alta)

- VIA CIOTOLI (parte bassa)



Per le utenze insistenti su tali strade sarà organizzato un servizio sostitutivo con autobotte:

ore 9.00 - 10.00: via Monticelli parte alta

ore 10.30 – 11.30: via Zoccoli

ore 12.00 – 13.00: via S. Nicola del Pumbolo

ore 14.00 - 15.00: via Ciotoli

dalle ore 15.00 eventuali emergenze



"Si coglie l’occasione per fare appello alla sensibilità di tutti i cittadini, in particolare per i giorni 23, 24 e 25 maggio 2022, affinché vengano privilegiati gli usi idropotabili ed igienico sanitari, contenendo i consumi e il ricorso a scorte eccessive, evitando, inoltre, sprechi ed utilizzi impropri della risorsa (riempimento di piscine o vasche, innaffiamento di giardini, lavaggi di automobili ecc)", l'appello.