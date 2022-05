Domenica di caldo e sole: è già praticamente estate a Salerno Spiagge e lungomare affollati: tante presenze in città

Domenica, caldo e sole: è già praticamente estate a Salerno. In tantissimi, da questa mattina, hanno affollato gli arenili cittadini. Preso d'assalto il nuovo litorale della zona orientale. Un fine settimana all'insegna del mare per i tanti cittadini e turisti presenti. I bagnanti hanno scelto anche le spiagge del capoluogo, primi bagni anche all'arenile di Santa Teresa.

Numerosi i visitatori in città, complice anche l'ultima partita della Salernitana e l'arrivo della nave Mein Schiff Heinz. Folla anche sul Corso Vittorio Emanuele e il Lungomare di Salerno. Lunghe file di auto si registrano anche in direzione della Costiera Amalfitana. Prove generali in vista della bella stagione.