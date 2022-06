Salerno, gestione spiagge libere ai privati: presto l'affidamento dei servizi Concluso il bando: sono 11 le offerte pervenute al Comune per l’estate 2022

L'estate gioca d'anticipo a Salerno. Nonostante l'inizio ufficiale della bella stagione sia fissato al 21 giugno, le alte temperature ed il caldo torrido registrato nelle ultime settimane hanno, di fatto, già dato il via libera ai bagni e gli arenili cittadini sono pronti ad accogliere residenti e visitatori.

Anche per la stagione balneare 2022, le spiagge libere saranno date in gestione ai privati che riceveranno dal Comune di Salerno i chioschi, i bagni chimici e un gruppo elettrogeno per offrire il servizio di noleggio delle attrezzature per la spiaggia (ombrelloni, sedie e sdraio) e la vendita di cibi non confezionati.

Lo scorso 1 giugno si è chiuso l’avviso pubblico per l’affidamento dei servizi sui cinque arenili messi a gara. Il Comune è adesso nella fase della valutazione delle offerte per assegnare a chi si aggiudicherà il bando per la gestione. I privati riceveranno dal Comune di Salerno i chioschi, i bagni chimici e un gruppo elettrogeno per offrire il servizio di noleggio delle attrezzature per la spiaggia (ombrelloni, sedie e sdraio) e la vendita di cibi non confezionati.

L’assessore all'Ambienta Massimiliano Natella ha fatto sapere che sono in fase di ultimazione gli interventi di installazione delle docce sui litorali. Conclusi i lavori, si attende solo il completamento delle procedure che porteranno alla scelta tra le 11 offerte pervenute, un numero inferiore rispetto allo scorso anno.

“L’anno scorso c’è stata una maggiore adesione, ma le proposte che sono arrivate quest’anno sono ugualmente soddisfacenti per i servizi che ci sono da offrire. Nel corso del mese di giugno, per l’avvio ufficiale della stagione estiva del 21 giugno, saremo sicuramente pronti”, ha assicurato l’assessore Natella

Le aree individuate sono l’arenile compreso tra lo stabilimento balneare Conchiglia fino all’ex Ostello della Gioventù; la spiaggia tra l’area utilizzata a parcheggio dopo il Polo Nautico e lo stabilimento balneare Colombo, l’arenile tra gli stabilimenti balneari Nuovo Mercatello e Lido; la spiaggia che si trova tra gli stabilimenti balneari Lido e Miramare e quello tra lo stabilimento balneare Arenella e il cantiere Motonautica.