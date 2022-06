Salerno Pulita bacchetta i cittadini: "Ancora errori nel conferimento rifiuti" Così gli operatori rispondo a una presunta mancanza: "I cartoni non vanno dell'indifferenziato"

Ancora errori nel conferimento dei rifiuti. Gli operatori di Salerno Pulita rispondono a una presunta mancanza denunciata via social da alcuni cittadini.

"Le critiche sono sempre ben accette ma non devono trasmettere messaggi fuorvianti: la foto che pubblichiamo, ripresa dal web e inserita tra i commenti alla pagina di Salerno Notizie, indica una presunta mancanza degli operatori di Salerno Pulita. In realtà i cartoni non possono essere conferiti come frazione indifferenziata ma vanno conferiti solo ed esclusivamente il giovedì sera, nel caso di utenze domestiche", spiegano con un post dalla municipalizzata.

"Ci dispiace che dopo tanti anni i concetti semplici non siano stati ancora recepiti da alcuni cittadini. Vi ricordiamo che nella frazione indifferenziata va conferito solo ed esclusivamente tutto cio' che non rientra nelle categorie di umido, plastica e multimateriale, carta e cartone. E' chiaro che il lunedì sera non puo' essere l'occasione per tornare alla raccolta dei rifiuti anni '90 quando tutto veniva gettato all'interno dei cassonetti stradali", il monito di Salerno Pulita.