Avella scrive al sindaco: "Istituire una 'bus station" gestita a Vinciprova" Aree organizzate per ottimizzare il flusso passeggeri e migliorare il servizio e la viabilità

Il consigliere Rino Avella ha inviato una richiesta al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli chiedendo l'istituzione di una "bus station" gestita in area Vinciprova. La richiesta è stata protocollata il 14 giugno ed è indirizzata al sindaco, al presidente della Commissione Mobilità ed al direttore del settore mobilità.

Avella spiega: “Salerno è punto di arrivo e partenze di decine di autolinee private di trasporto pubblico passeggeri a medio e lungo raggio. Tra esse alcune effettuano direttamente rotte internazionali e tutte hanno interconnessioni con destinazioni europee. Attraverso i sistemi globalizzati di prenotazione online, è possibile partire da Salerno per ogni altro luogo italiano ed europeo e viceversa. Sono diverse centinaia le persone che quotidianamente transitano per Salerno, in salita/discesa da tali bus.

Ad oggi arrivi e partenze non sono regolamentati; le autolinee gestiscono in maniera autonoma ed indipendente le soste in città. Le fermate per i bus di media e lunga percorrenza sono dislocate disordinatamente in vari luoghi: Lungoirno, Corso Garibaldi, Piazza della Concordia, via Marino Paglia ecc..

Tale afflusso di bus quotidiano, continuativo e non organizzato determina un pesante impatto sulla mobilità cittadina. L’Amministrazione comunale non ha finora pianificato una organizzazione efficiente d efficace del servizio. Di fatto, non gestisce e non indirizza questa dinamica.

In molte altre città alle autolinee è stato dedicato apposito unico spazio organizzato (bus station gestite) per il carico e scarico dei passeggeri, determinando una ottimizzazione dei flussi ed un miglioramento del servizio a beneficio sia dell’utenza che dei tempi di percorrenza. Tali ‘bus station’ risultano organizzate ed attrezzate – in modalità basica - con panchine, coperture, display e servizi.

L’utilizzo di tali ‘bus station’ presuppone la sottoscrizione di abbonamenti da parte delle ditte di autotrasporti, determinando – di fatto – una autosufficienza nella gestione economico-finanziaria da parte del soggetto affidatario con utili di impresa. Sul territorio comunale esistono luoghi che, strategicamente per le interconnessioni di mobilità, ben si prestano alla riconversione a ‘bus station gestita’.

Tra le soluzioni, una in particolare riguarda la riconversione ‘leggera’ di una specifica area in zona-Vinciprova, strutturalmente già predisposta ed oggi utilizzata come parcheggio per residenti. Salerno Mobilità SpA si è resa disponibile a recuperare i circa 20 posti auto per residenti persi nell’area in questione, predisponendo a tal fine l’area immediatamente adiacente, peraltro più grande”.

Avella conclude: “Chiedo al Comune di approfondire progettualmente il provvedimento richiesto e di procedere, attraverso gli atti consequenziali, alla realizzazione della ‘bus station’ per dotare la città di un nuovo ed efficiente servizio”.