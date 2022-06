Minacce a Polichetti, solidarietà dalla Uil Fpl: Fare squadra contro illegalità "A lui va il nostro sostegno e l'impegno che non verrà mai lasciato solo"

"Massima solidarietà dalla Uil Fpl Salerno per Mario Polichetti, dirigente del nostro sindacato, vittima di minacce per la sua attività di medico. A lui va il nostro sostegno e l'impegno che non verrà mai lasciato solo. Il dottore Polichetti è un'eccellenza dell'ospedale di Salerno. Tutti abbiamo il dovere di stargli vicino".



"Serve fare squadra contro un sistema d'illegalità e irragionevolezza. La Uil Fpl è al fianco degli uomini e delle donne che con impegno e passione svolgono il loro lavoro, rendendo lustro alla pubblica amministrazione e fornendo servizi alla collettività". Così la segreteria della Uil Fpl provinciale esprime solidarietà a Mario Polichetti, dirigente medico del reparto di Gravidanza a Rischio dell'ospedale di Salerno, vittima di minacce nei giorni scorsi.