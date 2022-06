Salerno, rimosse auto abbandonate in via Calenda: fungevano da deposito di droga Il blitz di Polizia Municipale e Salerno Pulita è stato coordinato dal sindaco

Gli agenti del Reparto Motociclisti della Polizia Municipale, su disposizione del sindaco Vincenzo Napoli, sono intervenuti presso il parcheggio sottostante il ponte autostradale in via Salvatore Calenda e via Cavallo, nella zona alta di Salerno. In quell'area, infatti, da tempo stazionavano diverse auto abbandonate e senza assicurazione. Dagli accertamenti effettuati dai caschi bianchi è emerso che alcune di queste vetture fungevano da deposito di droga. Tutte le auto fuori norma, quindi, sono state rimosse. Successivamente l'area è stata pulita e bonificata grazie all'intervento degli operai di Salerno Puilita. L'intervento rientra nel piano straordinario di controlli del territorio predisposto dal Comune di Salerno per fronteggiare degrado ed illegalità. Dopo i blitz effettuati nel centro storico per stanare chi abbandona irregolarmente i rifiuti, l'Amministrazione è intervenuta anche in via Calenda dove, oltre all'abbandono, si erano radicati fenomeni illegali che ora sono al vaglio delle autorità competenti.