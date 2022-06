Targhe alterne in Costiera Amalfitana: i sindaci chiedono modifiche al prefetto Tornano le celebrazioni per San Pietro e San Paolo: festa grande a Cetara, ecco il piano

Targhe alterne in Costiera Amalfitana: il provvedimento non convice i sindaci della Divina che chiedono al prefetto di intervenire con deroghe e modifiche. Questa mattina, il sindaco di Cetara Fortunato della Monica si è recato in prefettura per partecipare ad una riunione straordinaria del comitato per l’ordine e la sicurezza per approntare, alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine, le misure di sicurezza per la giornata del 29 giugno quando Cetara celebrerà la festa di San Pietro e Paolo.

E' stata l'occasione anche di manifestare al prefetto Francesco Russo le problematiche sollevate dei primi cittadini della Divina sul nuovo dispositivo del traffico, dopo il primo fine settimana dall'entrata in vigore.

Il primo cittadino ha anticipato al prefetto la nota a firma della conferenza dei sindaci della costiera in cui verrà chiesto di prevedere dei permessi speciali per i lavoratori stagionali, oltre ad una serie di altre deroghe per i possessori di case vacanza in costiera.

La misura, infatti, non convince la fascia tricolore che l'ha giudicata "obsoleta e da rivedere".

"Chiederemo dei correttivi per quanto riguarda le auto, ma si tratta di un provvedimento organico, per bus e camion le normative in vigore stanno funzionando bene", ha spiegato la fascia tricolore.

La mobilità è stata al centro della riunione convocata per organizzare delle misure di sicurezza per la giornata del 29 giugno quando Cetara celebrerà la festa di San Pietro e Paolo, con la partecipazione di uno spettacolo pirotecnico affidato ad un artista di fama mondiale, il palermitano Alfredo Vacalluzzo.

Dopo due anni, tornano infatti i festeggiamenti patronali nel comune della Divina. Dalle ore 21 del 29 giugno non sarà più consentito l’accesso verso Cetara dal bivio di Raito, da Maiori dalle 22. Alla festa si potrà accedere solo attraverso le vie del mare con traghetti ogni dieci minuti, da piazza della Concordia, dalle 18 di pomeriggio alle 2 di notte. Le strade si riapriranno dopo i fuochi d’artificio, in programma a mezzanotte.