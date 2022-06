Maturità, ci siamo: "Notte prima degli esami" per 17mila studenti salernitani Gli auguri ai maturandi dei sindaci della provincia: "Via i pensieri più bui. Godetevi ogni momento"

Non una semplice canzone, non il solito clichè. Le note sono sempre quelle, dal 1984, ma "Notte prima degli esami" è una canzone che cambia ogni anno, perchè a mutare sono le storie e gli animi dei maturandi. Molto più di una tradizione che si rinnova, le parole di Venditti sono diventate, esame di stato dopo esame di stato, una sorta di rito, un portafortuna per i più scaramantici, di certo la colonna sonora di un momento che rimarrà impresso per sempre.

Domani, 22 giugno inizieranno gli esami di maturità 2022. Meno di 24 ore separano 539.678 fra studentesse e studenti alla prima prova scritta di italiano. Dopo due anni di maturità "rivisitata" a causa della pandemia, l'esame di stato torna "senza sconti". Due prove scritte e una orale, e, come da tradizione, in vista del tema d' italiano è scattato il toto tracce.

Tra i temi di attualità più gettonati la pandemia, la guerra fra Russia ed Ucraina, ma anche l’ambiente e la crisi energetica. Un dubbio che verrà sciolto solo domani mattina, quando il Ministero dell’Istruzione consegnerà le 7 tracce, di carattere nazionale, di tre differenti tipologie: due temi di attualità, due analisi del testo e tre tracce di testo argomentativo.

E' "la notte prima degli esami" per circa 17mila gli studenti salernitani, a loro va l'in bocca al lupo più grande, ed anche gli auguri dei sindaci della provincia.

Si affida alla celebre canzone di Venditti anche il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra:

"Con gli stessi sentimenti descritti in quel testo-capolavoro che esprime in toto le emozioni e gli attimi vissuti da ciascun ragazzo che si trova ad affrontare questa temuta prova didattica, rivolgo a tutti gli studenti impegnati negli esami di maturità che iniziano domani un grande in bocca al lupo. Ragazzi cari non temete il giudizio che deriva da questa prova perche essa costituirà, senza alcun dubbio, il trampolino di lancio verso quella che sceglierete dovrà essere la vostra vita professionale, qualsiasi sia l’ambito di vostra competenza.

Sarete la futura classe dirigente, quella che un domani dovrà reggere le sorti della nostra Nazione. L’augurio più grande, oltre al brillante superamento dell’esame, è quello che possiate restare sul nostro territorio perché non solo Pellezzano ma l’Italia intera ha bisogno delle vostre capacità e potenzialità. Forza ragazzi, andate a compiere l’ultimo sforzo prima di un meritato periodo di riposo".

Anche il primo cittadino di Mercato San Severino, Antonio Somma cita Venditti:

“Notte di lacrime e preghiere” cantava Venditti e sono parole che ancora oggi riecheggiano nella nostra mente. Parole di conforto per tutte le generazioni, soprattutto per quelle che domani affronteranno per la prima volta i tanto temuti esami di maturità.

Godetevi ogni momento, ogni attimo, tralasciate le ansie e le preoccupazioni, oscurate i pensieri più bui perché l’esame vola via come un battito di ciglia, ma la vita vera comincia dopo, quella che volete costruire mattone dopo mattone.

Stringetevi, abbracciatevi, ricordate ogni attimo passato tra i banchi, le gioie, i dolori, i 4, sì ricordate anche i 4 perché non saranno quelli a fermarvi, ma saranno trampolino di lancio per il vostro futuro e che racconterete con un abbozzo di sorriso ai vostri figli. Rilassatevi e andate avanti, iniziate da domani per costruire il vostro domani, perché domani è già qui! In bocca al lupo a tutti i maturandi".

"Un sincero e sentito in bocca al lupo a tutti gli studenti che da domani affronteranno le prime prove scritte degli esami di maturità.

Un momento importante di crescita culturale ed umana degli studenti e di grande partecipazione emotiva degli stessi e dei familiari", gli auguri del sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati.