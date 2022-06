Decoro in spiaggia: Salerno Pulita in azione sull'arenile della zona Baia L'intervento degli operatori: "E' sempre necessario che ci sia la collaborazione di tutti"

Riflettori accesi sulle spiagge cittadine. In tantissimi, ormai da settimane, stanno affollando gli arenili di Salerno e gli operatori di Salerno Pulita hanno messo in campo un'operazione di pulizia del litorale per garantire, soprattutto a chi frequenta le spiagge libere, un ambiente pulito e decoroso.

Al lavoro, ieri sera, per la pulizia dell'arenile della zona Baia. Dagli operatori, arriva per l'appello: il loro intervento, infatti, "Non basta ma è sempre necessario che ci sia la collaborazione di tutti: evitiamo di lasciare rifiuti in spiaggia, qualche metro in piu' e troviamo il cestino per ritrovare una sabbia ed un mare pulito ed accogliente".