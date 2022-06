Maturità 2022, prima prova andata. Per Ilaria: "La vera incognita è l'orale" Promosse le tracce proposte per la studentessa salernitana. Ora occhi puntati sulla seconda prova

Tra ansia ed emozione, la prima prova è andata. Questa mattina ha preso il via per oltre 500mila studenti la maturità 2022, che torna “senza sconti” con due prove scritte e una orale, dopo due anni nei quali i maturandi sono stati alle prese con un solo maxiorale.

Oltre 17mila gli studenti salernitani che oggi hanno affrontato la prima prova scritta d’italiano. Ragazzi e ragazze consapevoli e motivati, pronti a dare il massimo per concludere un importante percorso di studi e aprirsi al futuro.

Tra loro c’è Ilaria, studentessa della classe 5F del liceo Francesco De Sanctis. A Ottopagine la ragazza ha raccontato le sue impressioni, l’ansia per le prossime prove e l’emozione per il ritorno alla normalità.

“Delle sette tracce proposte ho scelto l’ultima della tipologia C, il tema sull’iper connessione. Ho parlato dei rischi dei social, ma anche del loro ruolo nel corso della pandemia. Di quali siano le problematiche da combattere: quali il cyber bullismo ed il revenge porn. Parlando con i miei compagni ho notato che in diversi hanno preferito la mia stessa traccia, molti altri invece hanno scelto quella sulle leggi razziali con il testo tratto dal libro scritto da Gherardo Colombo e Liliana Segre, ‘La sola colpa di essere nati’. Pochi quella sull’ambiente”, le prime impressioni.

In generale, Ilaria si è detta soddisfatta: “Penso sia andata bene. Erano belle tracce, anche quella sulla "Musicofilia" mi ha colpito. Gli autori delle due analisi del testo, poi, erano entrambi in qualche modo molto attesi: sono passati cento anni dalla morte di Giovanni Verga e Pascoli non usciva dal 1999 ma era fra i nomi di autori più gettonati nelle scorse ore”.

Ora, occhi puntati sulla seconda prova scritta di domani, diversa per ciascun indirizzo. Ilaria dovrà affrontare la traduzione di una versione di latino.

“Frequento l’indirizzo Class Plus, che integra il curriculum tradizionale del liceo classico con moduli di giornalismo e di potenziamento linguistico. In particolare, per lo studio del latino e del greco viene utilizzato il metodo Ørberg: partendo da una testo arriviamo alle regole grammaticali. Il rapporto con il vocabolario è diverso, soprattutto i primi anni, e a causa della pandemia non siamo riusciti ad esercitarci tanto. Inoltre, siamo i primi ragazzi di questo corso che affronteranno la versione scritta all’esame di maturità, speriamo bene!”.

Ma per la ragazza la prova più temuta è l’orale: “Non abbiamo la tesina, il colloquio si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla commissione: un testo, un documento, un problema, un progetto. Nel corso del colloquio dovremo collegare il documento a tutte le materie… E’ un grande punto interrogativo, dita incrociate!”.