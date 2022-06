Salerno, allarme sicurezza in città. Fratelli d'Italia vuole la linea dura Ventura: sparatorie e abusivi, siamo preoccupati per quanto sta accadendo

Fratelli d’Italia Salerno, dopo i fatti accaduti la scorsa settimana, come la sparatoria a via dei Mille e il blitz della polizia municipale a Via Calenda, lancia l’allarme sicurezza.

In una nota il consigliere Mimmo Ventura fa sapere che "siamo preoccupati per l'escalation di violenza nella nostra città: oltre alle consuete risse che ogni fine settimana caratterizzano la nostra movida, adesso c'è un problema sicurezza relativo essenzialmente allo spaccio di droga. È dei giorni scorsi, infatti, la sparatoria tra giovani successa a Via dei Mille a Pastena e la retata di sabato degli agenti della municipale a via Salvatore Calenda per liberare lo spazio di sosta: entrambi gli episodi hanno come comune denominatore lo spaccio di droga", ha ricordato l'esponente di opposizione.

"Siamo molto - ha concluso il consigliere comunale - ansiosi di questa situazione in città: bisogna prevenire i fenomeni prima che la situazione degeneri ulteriormente. Insieme a tutto il gruppo cittadino di Fratelli d’Italia, in tal senso, chiediamo che l'amministrazione comunale apra un tavolo con il prefetto per chiedere maggiori risorse e più uomini sul territorio per garantire più sicurezza in città", il monito di Ventura.