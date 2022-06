L'ira di Salerno Pulita contro i mercatali di via Piave: "Anarchia e degrado" Al via la bonifica della discarica a Cappelle. Scattano altre 10 sanzioni

"Nessuna raccolta differenziata, rifiuto di ogni tipo lasciati sui piazzali", questa la denuncia sulle condizioni in cui viene lasciato a fine giornata il mercato di via Piave di Salerno. La segnalazione arriva dagli operatori di Salerno Pulita: "Una situazione di assoluto degrado, con i rifiuti che vengono abbandonati senza alcun criterio dagli operatori mercatali. Una vera e propria anarchia alla quale domani porremo rimedio con un intervento di controllo e di verifica insieme alla Polizia Municipale di Salerno", hanno fatto sapere.

Non solo, questa mattina è stato annunciato anche un intervento di bonifica nella frazione Cappelle dove era stata individuata una vera e propria discarica a cielo aperto. Gli operatori si sono recati sul posto e, con l'ausilio della polizia municipale, sono partite le indagini per cercare di individuare i responsabili. Un intervento sollecitato, nei giorni scorsi, anche dal consigliere comunale Roberto Celano.

"Sono, purtroppo, tante le microdiscariche create in città ma abbiamo deciso di intervenire solo con l'ausilio della Polizia Municipale per effettuare il lavoro di pulizia e per sanzionare i responsabili", hanno fatto sapere gli operatori. Sono nella giornata di ieri sono state elevate 10 sanzioni per violazione dell'ordinanza sindacale sulla raccolta differenziata.

Intanto, continua la pulizia serale delle spiagge: ieri sera ruspe al lavoro nella zona di Torrione dove sono sempre numerosi, ogni giorni, i cittadini che usufruiscono del litorale per qualche ora di relax in riva al mare.

Dalla municipalizzata sottolineano che si tratta di "un impegno che, durante il periodo estivo, ci porterà ogni sera in tutto il litorale cittadino".