Mamma tartaruga torna in Cilento: terzo nido a Camerota Si tratta della sesta deposizione in Campania

Il Cilento si conferma una delle nursery preferite dalle mamme tartarughe. Ancora una sorpresa, questa mattina, sulle spiagge di Camerota.

I volontari dell' Enpa Salerno e di Project mare, che da settimane, ormai, monitorano i litorali della regione cercando le tracce di mamma tartaruga e per mettere in sicurezza le deposizioni, insieme ad altre realtà ed associazioni, hanno individuato le tracce di mamma caretta caretta. Poco dopo, il personale della SZN Anton Dohrn ed i volontari autorizzati hanno confermato la presenza di uova.

Si tratta del sesto nido in Campania, il quarto lungo il litorale salerniano ed, in particolare, il 3 in Cilento dove, tutti e tre i nidi, sono stati scoperti sugli arenili di Camerota.