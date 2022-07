Tartarughe, doppietta in Cilento: nuovi nidi ad Acciaroli e Camerota La Campania sale a 20 deposizioni: segnalata una risalita senza deposizione a Palinuro

Ancora belle sorprese sulle coste salernitane. Il Cilento collezione nuovi nidi di tartaruga e la Campania sale a 20 deposizioni accertate. Ieri una doppietta: scoperto un nuovo nido ad Acciaroli ed uno ancora a Camerota.

A Palinuro, inoltre, è stata segnalata la risalita di una caretta caretta, ma il tratto di spiaggia era troppo roccioso e non ha deposto. "Occhio che potrebbe tornare", scrivono i volontari dell'Associazione Tartarughe marine in Campania, una delle associazioni che si sta accupando, coordinata dalla stazione Anthon Dorn, di monitorare i litorali e mettere in sicurezza le deposizioni, in attesa delle schiuse.

"Ringraziamo sentitamente Giovanni, l'addetto alla pulizia della spiaggia di Acciaroli, per aver segnalato le tracce, e tutti i volontari impegnati nel monitoraggio", le parole dei volontari.

E' Camerota la località che, attualmente, conta più nidi. Delle 20 deposizioni accertate 2 ad Acciaroli, 8 a Camerota, 5 a Castel Volturno, 3 ad Eboli, 1 a Palinuro ed 1 scoperto a San Mauro Cilento.