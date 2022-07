Musica e pizza alla casa circondariale di Fuorni Ciambriello: "Chi vive la privazione della libertà ha bisogno di attimi di normalità"

È da poco iniziato, nella Casa Circondariale di Fuorni, lo spettacolo musicale che vede l'esibizione del cantante neomelodico Ciro Rigione e del musicista Espedito De Marino, quest’ultimo considerato l’erede di Roberto Murolo con il quale ha lavorato a stretto contatto per anni. Il Garante Ciambriello: «la musica genera allegria, emozioni e spensieratezza. Sono occasioni importanti per i detenuti».

A seguito dello spettacolo musicale, che rientra nella più ampia iniziativa ‘Luglio musicale’, promossa dal Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello, verranno offerte pizze e bibite dalla Fondazione Casamica, che si occupa di assistenza alle fasce deboli e gestisce il progetto “Pizza buona dentro e fuori” all’interno del carcere di Fuorni. Il Garante Ciambriello: «Sto girando le carceri campane con diversi artisti, che mettono in scena repertorio classico o inedito. Ho pensato di organizzare il ‘Luglio musicale’, che ormai è alle battute finali, perché credo nella forza della musica, che ricuce ferite, rigenera gli animi ed è occasione di riflessione. Chi vive la privazione della libertà personale ha bisogno di credere che la bellezza esiste anche per loro; ha bisogno di attimi di apparente normalità per immaginare un futuro oltre quelle sbarre e per fare anche una riflessione su sé stesso e sul rapporto con gli altri».

Altri concerti sono in programma negli Istituti di pena di Aversa e di Secondigliano.