Costiera Amalfitana: scatta oggi l'obbligo quotidiano di targhe alterne Il provvedimento è stato pensato per alleggerire il traffico veicolare

Andava trovato un rimedio per risolvere il problema del traffico estivo in Costiera Amalfitana, code e caos hanno reso per anni difficile la vita ai residenti, creando disagio anche per i tanti turisti. Scatta da oggi, e resta in vigore per tutto il mese di agosto, l’obbligo quotidiano di circolazione a targhe alterne sulla Statale 163 “Amalfitana” dalle 10 alle 18.

Il provvedimento era già operativo per i soli fine settimana, con dei risultati positivi per quanto riguarda i problemi di viabilità. L'idea è che tanti visitatori scelgano le vie del mare per raggiungere le splendide mete della Divina.