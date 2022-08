Salerno, lutto per la morte di un vigile urbano stroncato dal Covid Le sue condizioni sono precipitate in pochi giorni

Dolore e lacrime nel quartiere Carmine a Salerno per la morte dell'agente della polizia municipale Francesco Bruno. Il 63enne, in servizio fino a pochi giorni fa, è deceduto dopo aver contratto il Covid. Le sue condizioni sono precipitate in poco tempo. Molto conosciuto e stimato nel rione si occupava dell'area mercatale.

La notizia della sua scomparsa ha sconvolto quanti lo amavano. I funerali si terranno nella chiesa Maria Santissima Immacolata, nel quartiere Carmine. Tantissimi i messaggi d'affetto sui social, anche di cittadini che lo conoscevano solo per il suo lavoro. "Una persona sempre gentile e perbene", "Un animo buono, riposa in pace".