Salerno, agente stroncato dal Covid a 63 anni: il cordoglio del sindaco Napoli "Incarnava lo spirito di abnegazione e dedizione al proprio lavoro"

Tanto dolore a Salerno per la morte dell'agente Francesco Bruno, l'agente della polizia, di 63 anni, deceduto dopo aver contratto il Covid. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto la comunità, ad unirsi al cordoglio anche il sindaco Vincenzo Napoli che ha voluto ricordare così l'agente:

"Mi stringo al dolore della famiglia del vigile Francesco Bruno, stroncato dal Covid all’età di 63 anni. L’agente della nostra Polizia Municipale era in servizio al mercato di via Piave, dove era molto conosciuto e stimato dai residenti.

In questi anni di pandemia, il Corpo di Polizia Municipale ha svolto sempre un compito di vicinanza e controllo, spesso sotto organico e tra tante difficoltà. L'agente Bruno, come ricorda anche il Comandante della P. M., Rosario Battipaglia che si associa al mio cordoglio, incarnava proprio questo spirito di abnegazione e dedizione al proprio lavoro".

L’agente Bruno fino allo scorso 3 agosto è stato regolarmente in servizio. Poi le sue condizioni di salute sono peggiorate nel giro di pochissimi giorni. I funerali saranno celebrati nella giornata di oggi, martedì 9 agosto, presso la chiesa di Maria Santissima Immacolata sul Carmine.