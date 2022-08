Schianto in moto a Cava: una lapide per onorare la memoria di Federico Capasso Accolta la richiesta della famiglia del giovane di Nocera Inferiore

A spezzare la vita del giovane Federico Capasso fu un tragico schianto in moto, avvenuto lo scorso 9 luglio, all'altezza dell'incrocio di via XXV Luglio a Cava de' Tirreni. Oggi pomeriggio, sul luogo dell'incidente, è stata apposta una lapide per onorare la memoria del giovane di Nocera Inferiore, di appena 22 anni.

Presente anche il sindaco della città dell'Agro, Paolo De Maio: "Accolta la richiesta della famiglia grazie alla disponibilità del Sindaco Vincenzo Servalli e dell'Amministrazione Comunale di Cava de' Tirreni che ringraziamo per la sensibilità", ha scritto la fascia tricolore.