Il Mingardo è bloccato ed il servizio pubblico interrotto: caos a Camerota Il problema si ripropone nei periodi di massima affluenza

Strada del Mingardo intasata, servizio pubblico in tilt e turisti fermi in stazione in attesa del bus. Auto parcheggiate in doppia e tripla fila, con difficoltà anche per eventuali situazioni emergenziali.

“Perdiamo il turismo di qualità per favorire il disordine, la disorganizzazione, l'anarchia ed il turismo di massa. Ogni mio sforzo, ogni mia azione, ogni mio appello è nullo”, denuncia l’imprenditore Alessandro Infante.

“La nostra non è una località turistica, non ho più nulla da dire né da eccepire - conclude Infante -. Le auto andavano parcheggiate al Trivento per poi predisporre un servizio dedicato di trasporto, sul Mingardo devono essere predisposte 4 corsie in cui il carico e scarico si effettua all'alba ed al tramonto, in cui i bus di linea, le ambulanze e le forze dell' ordine possano garantire il diritto alla sanità, mobilità e sicurezza”.