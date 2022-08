Salerno Pulita: "Da maggio portiamo avanti la pulizia delle spiagge senza sosta" "Garantito un litorale senza rifiuti e accessibile"

"Dalla fine di maggio abbiamo portato avanti, senza alcuna pausa, l’attività di pulizia delle spiagge libere della città di Salerno". A scriverlo sulla propria pagina Facebook è Salerno Pulita, la partecipata del Comune che si occupa della pulizia e dello spazzamento in città.

“Lo abbiamo fatto, di intesa con l’amministrazione comunale, per garantire a tutti un litorale pulito ed accessibile. Siamo soddisfatti per aver consentito a tanti cittadini, salernitani e non, di poter usufruire in maniera serena del mare della nostra città", si conlude la nota.