Sapri celebra l'amore: le nozze di Giuseppe e Federico davanti la Spigolatrice E' la prima unione civile nella città del Cilento, presente il sindaco Antonio Gentile

Si è celebrata questa mattina la prima unione civile a Sapri. Giuseppe e Federico hanno coronato il loro sogno, all'ombra della statua della Spigolatrice, che ha fatto loro, quasi, da testimone. La città celebra così l'amore: grande emozione per i presenti. In tanti si sono riuniti per celebrare l'amore di Giuseppe e Federico, entrambi residenti nella città del Cilento. Ad celebrare il rito, circondato dai tanti amici e parenti della coppia, il sindaco Antonio Gentile:

"Auguri a Giuseppe e Federico che oggi hanno promesso il loro amore ufficializzandolo con il rito dell’unione civile.

La prima unione civile nel nostro comune con la speranza che presto il Parlamento elimini il diverso trattamento dei cittadini che scelgono di unirsi per amore", le parole della fascia tricolore.