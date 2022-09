Tartarughe, scoperto un altro nido non segnalato a Camerota: sono 25 in Campania Quando i volontari sono arrivati sul posto, purtroppo molte caretta caretta erano già morte

Una sorpresa agrodolce per il comune di Camerota. Si è appena conclusa ufficialmente un'altra stagione estiva, ma non si arresta la conta dei nidi di caretta caretta. Grande emozione, ieri mattina, per un turista di passaggio sulla spiaggia della Marina delle Barche che ha scoperto un nuovo nido, non segnalato, di tartarughine. Si tratta di una deposizione risalente, molto probabilmente, a inizio agosto, nei pressi del Lido del Poggio.

La schiusa era già iniziata e le piccole tartarughine avevano iniziato a fare capolino dalla sabbia. Purtroppo però, quando i volontari sono stati informati della cosa e si sono recati sul posto per aiutare le piccole venute al mondo, molte erano già morte.

Questo perché "se non ci siamo noi ad aiutarle ad arrivare al mare, seguono le luci della strada o dei lidi e i predatori (cani, topi, gabbiani, cornacchie, etc) li mangiano. Oppure muoiono disidratate quando sorge il sole", hanno spiegato i volontari.

Alcune delle caretta caretta sono state invece salvate e poi liberate in mare in sicurezza dai volontari e dall’assessore Teresa Esposito.

Con questo ritrovamento, il totale dei nidi in Campania tocca quota 25. Intanto, si attende ancora la schiusa del nido presso il lido blu a camerota, che sarà il prossimo (terzultimo) a schiudere.