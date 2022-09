Al via i lavori al Parco del Mercatello: "Così rinascerà il polmone della città" Inaugurato il cantiere, finanziato per quasi 5 milioni di euro dalla Regione

Questa mattina sono stati presentati i lavori di riqualificazione del Parco del Mercatello. Il polmone verde della Zona Orientale verteva in uno stato di abbandono, con alcune zone interdette da praticamente un anno (caso dell'ingresso di Via Mattia Limongelli). La presentazione dei lavori era stata annunciata per la scorsa settimana ma, causa maltempo e allerta meteo, è slittata a oggi. Presente il sindaco Napoli che, in un post su Facebook, ricorda che il progetto prevede "un nuovo portale d'ingresso e un nuovo viale centrale, una ludoteca all'aperto, un roseto e un solarium, un'area dedicata allo sport, una collina contornata di alberature." In questo modo, continua, "riprenderà così a pieno il suo valore urbanistico, paessagistico e sociale. Nel contempo, si stanno completando le procedure amministrative per la gestione e manutenzione del verde urbano e degli altri parchi cittadini."

Intervistato a margine della conferenza stampa, l'assessore all'Ambiente Massimiliano Natella si dimostra soddisfatto. "Erano lavori annunciati da tempo. È un grande investimento da parte della Regione Campania per rimettere a nuovo il nostro polmone verde. Saranno interventi importanti e tesi a mantenere uno stato conservativo, nonché a sistemare quello che si è deperito. Ci saranno delle innovazioni. Una zona ludica nella parte nord-est. Sarà messa a posto anche l'area diametralmente opposta. In quella centrale si prevede un roseto e una rimessa a nuovo. Il parco manterrà la fisionimia, che ha avuto in tutto questo tempo."

Sulla manutenzione, Natella dice che "abbiamo concluso la gara d'appalto. C'erano due lotti, uno per le potature del verde urbano, l'altro per i parchi cittadini. Sono state individuate le ditte vincitrici e si stanno facendo i controlli del caso. A giorni si procederà con la chiusura della verifica e quindi con l'affidamento."

Il progetto di riqualificazione ha un valore complessivo di 4,6 milioni di euro e proprio in giornata sono stati messi a disposizione i rendering dell'opera che vi proponiamo qui come photogallery. Riguardo le innovazioni, si includono:

1. Viale centrale: in sostituzione della vasca e della pavimentazione esistente, sarà realizzato con una serie di aiuole che accoglieranno una collezione di specie arbustive ed erbacee perenni fiorifere;

2. Ludoteca all’aperto: uno spazio con arredi e giochi che vengono posati all’interno di appositi spazi dedicati, idoneamente dimensionati e pavimentati, sia con l’introduzione di grandi forme “praticabili” di animali, quali la coccinella, il bruco e il riccio. L’area, nel suo complesso, diviene così spiccatamente connotata e fortemente attrattiva specialmente per i più giovani fruitori del Parco.

3. Roseto e solarium: un palco a forma di foglia, circondato da rose, che avrà anche la funzione di solarium luogo di incontro e punto relax da cui poter ammirare la maglia del parco;

4. Serra e plateatico: l’area dove è situato l’attuale Rock Garden verrà completata con la realizzazione di un’area dedicata alla sosta, lo sport e piccoli eventi all’aperto;

5. Collina dei pioppi: un rilevato tondeggiante inverdito e contornato da alberature;

6. Portale d’ingresso del parco: verrà ampliata la base della gradonata e integrata la vegetazione verticale tramite un’apposita sovrastruttura.