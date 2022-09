Ponte chiuso sul fiume Bussento: sopralluogo con Regione, Provincia e Comune Il manto stradale è parzialmente franato a causa del maltempo nei giorni scorsi

Si è svolto, stamattina, il sopralluogo lungo la strada regionale 562 ex strada statale 18 nei pressi del fiume Bussento, chiusa in entrambi i sensi di marcia a causa della frana che lo scorso lunedì ha riguardato una parte della carreggiata.

Presenti al sopralluogo i funzionari della Regione Campania e della Provincia di Salerno, il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato, di San Giovanni a Piro Ferdinando Palazzo e i consiglieri provinciali Pasquale Sorrentino e Carmelo Stanziola.

Il sopralluogo è propedeutico agli interventi di messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti per riaprire l'arteria, di fondamentale importanza per i collegamenti nel Golfo di Policastro. L'incontro odierno fa seguito, inoltre, alla riunione svoltasi ieri in Regione Campania, alla presenza del consigliere regionale Luca Cascone.

L'obiettivo è quello di intervenire subito per riaprire la strada in sicurezza. Nel frattempo, si lavora anche per un'immediata riapertura a senso unico alternato e procedere contemporaneamente ai lavori di sistemazione definitiva dell'importante arteria.