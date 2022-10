Trasporto scolastico in Costa d'Amalfi: nuove corse per i pendolari Accolta la richiesta dei sindaci a supporto degli studenti: più servizi dal 10 ottobre

Più corse per gli studenti pendolari della Divina.

Si è svolta oggi, presso la Regione Campania, la riunione tra i vertici della Sita rappresentata dal Dott. Simone Spinosa e il Presidente della Commissione Trasporti On. Luca Cascone, im merito alle richieste esposte dalla Conferenza dei Sindaci della Costa d' Amalfi in seguito all' incontro convocato presso il Comune di Scala lo scorso 19 settembre.

La richiesta formulata dai Sindaci dei Comuni Costieri, consisteva nell' implementazione di corse aggiuntive a supporto degli studenti.

«Tale richiesta - ha spiegato il presidente della Conferenza Luigi Mansi - è nata dalla volontà e dall'incessante impegno profuso da tutti i Sindaci che constatando il reale disagio vissuto dagli studenti delle proprie comunità, hanno immediatamente messo in campo tutte le azioni utili, raggiungendo un ottimo risultato».

Positivo il riscontro della Regione Campania che, analizzata la proposta, ha autorizzato la società di trasporto pubblico Sita a

provvedere all'aggiunta delle nuove corse che partiranno già dal prossimo lunedì 10 Ottobre è fino al termine dell'anno scolastico 2022/2023.

«Si ringrazia l'On. Luca Cascone che come sempre si dimostra sensibile ai problemi del nostro territorio e fattivo nella immediata risoluzione degli stessi», ha detto Mansi