Giornata Mondiale dell'Osteoporosi: sportelli aperti per informazioni e colloqui Anche l'Ospedale Ruggi d'Aragona aderisce all'iniziativa della Fondazione Onda

Domani 20 ottobre si celebra la 'Giornata Mondiale dell'Osteoporosi'. Per questo motivo, la Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, costituito a Milano nel 2005) coinvolge gli ospedali con i Bollini Rosa in programmi gratuiti di test clinico diagnostici e informativi.

Anche l'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno aderirà all'iniziativa, promuovendo l'Open Day dell'Osteoporosi presso la struttura di Reumatologia. Sarà messo a disposizione degli utenti, da parte della dottoressa Anna Marchionda, il dottore Paolo Moscato e la dottoressa Gabriella Loi, uno sportello telefonico, per colloqui con il Reumatologo, dalle 12:30 alle 13:30, raggiungebile al numero 089672336. Sempre nella tessa giornata, Un altro sportello telefonico sarà attivo presso l'U.O. DH Medicina Interna del Ruggi con la dottoressa Marta Marracino, per colloqui e informazioni, dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00, componendo lo 089672332.

L'iniziativa è estesa anche ad altre realtà ospedaliere del territorio regionale, come Avellino e Benevento.

L'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, per prevenire i rischi di fratture spotanee

L'osteoporosi è una condizione silente e asintomatica del deterioramento dell'architettura ossea, che comporta rischi di fratture spontanee anche a seguito di banali traumi. Nonostante ciò, prima di diventare invalidante, l'osteoporosi può essere facilmente diagnosticata e prevenuta, ed è proprio la diagnosi precoce, a giocare un ruolo fondamentale nel decorso e nella cura della stessa. Come riportato dal portale ministeriale della Sanità, si stima che in Italia l’osteoporosi colpisca circa 5.000.000 di persone, di cui l’80% sono donne in post menopausa. Secondo i dati ISTAT relativi all’anno 2020, l’8,1% della popolazione italiana (il 13,5% delle femmine e il 2,3% dei maschi) ha dichiarato di essere affetto da osteoporosi, con prevalenza che aumenta progressivamente con l’avanzare dell’età, in particolare nelle donne dopo i 55 anni, fino a raggiungere il 32,2% oltre i 74 anni (il 47% delle femmine e il 10,3% dei maschi)."